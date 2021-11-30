Понад 800 людей скористалися підробленими ковід-тестами [ Редактировать ]
В'язниця і штраф за підроблені ковід-тести. Таке покарання загрожує 160 мандрівникам, які намагалися пройти на рейси в аеропорту Брюсселя з фальшивими ПЛР-документами.
У разі доведення їхньої провини в суді - максимальне покарання 6 місяців позбавлення волі й тисяча двісті євро штрафу.
Протягом останніх кількох місяців понад 800 людей скористалися підробленими ковід-тестами на бельгійських летовищах. Більшість зголосилася заплатити 750 євро стягнення на місці.
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