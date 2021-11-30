В столице группа иностранцев, находясь в нетрезвом виде, устроила драку, которая закончилась поножовщиной. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Конфликт произошел в одном из заведений общественного питания, которое находится на улице Якуба Колосса в Святошинском районе. В потасовке участвовали граждане Грузии, подозреваемые распивали спиртные напитки и нарушали общественный порядок.

Подозреваемые отдыхали в ресторане и распивали спиртные напитки, после чего, грубо нарушая общественный порядок, стали приставать и словесно оскорблять других посетителей заведения, в том числе женщин... Конфликт перерос в драку, в ходе которой подозреваемые нанесли ножевые ранения трем заступившимся за женщин мужчинам.

Отмечается, что в настоящее время правоохранители решают вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемых в виде содержания под стражей.

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Кроме того, в городе Мерефа, который находится в Харьковской области, в одном из заведений общественного питания произошел конфликт со стрельбой. В результате инцидента есть пострадавшие, правоохранители установили личность нападавшего, им оказался 32-летний местный житель.

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