В городе Мерефа, который находится в Харьковской области, в одном из заведений общественного питания произошел конфликт со стрельбой. В результате инцидента есть пострадавшие. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Один из мужчин начал конфликтовать с посетителями в кафе, в результате которого применил оружие, переделанное на огнестрельное. Друг пострадавшего сумел догнать злоумышленника, который пытался скрыться, после чего тот набросился на защитника с ножом и нанес ему ранения.

Отмечается, что правоохранители установили личность нападавшего, им оказался 32-летний местный житель. В настоящее время против злоумышленника возбудили уголовное дело по факту хулиганства, а также незаконного обращения с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами.

Читайте также, в городе Черноморск, который находится в Одесской области, мужчина, вооруженный тесаком, нападал на людей, идущих по улице. Прибывшие на место происшествия наряды полиции арестовали нападавшего. по предварительным данным, у того диагностировали психическое расстройство.

Кроме того, в кафе Мариуполя произошла драка со стрельбой. Установлено, что конфликт произошел между двумя приятелями: 30-летний мужчина несколько раз выстрелил в 27-летнего оппонента из травматического оружия,Полицейские изъяли пистолет, а нарушителя задержали в порядке ст. 208 УКУ.

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