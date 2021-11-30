Под Винницей "накрыли" крупный канал сбыта табачных изделий (видео) [ Редактировать ]
Сотрудники пограничной службы разоблачили незаконную схему оборота сигарет в Винницкой области. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.
Согласно данным следствия, стоимость контрабанды составляет более 400 тысяч гривен. Известно, что группа в составе сотрудников Госпогранслужбы и следователей Национальной полиции обнаружила у жителя Могилев-Подольского большое количество табачных изделий с акцизными и без акцизных марок Украины и Беларуси.
Отмечается, что в ходе обыска у фигуранта обнаружили 12 тысяч пачек табачных изделий. В настоящее время правоохранители проводят следственные действия для установления всех обстоятельств преступления, а также причастных к делу лиц.
Читайте также, на территории Украины был ликвидирован канал ввоза контрафактных табачных изделий, который приносил миллионные прибыли владельцам. Сигареты были закуплены нелегально у предприятий, выступавших посредниками, после чего отправлялись на хранение на склады в Ивано-Франковской области.
Кроме того, сотрудники пограничной службы Луцкого отряда на территории пункта пропуска Яготын обнаружили контрабандные сигареты, которые перевозили в катушках для кабелей. Все сигареты без акцизных марок, которые пытались вывезти из территории Украины, были изъяты пограничниками и таможенниками.
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