Сотрудники пограничной службы разоблачили незаконную схему оборота сигарет в Винницкой области. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

Согласно данным следствия, стоимость контрабанды составляет более 400 тысяч гривен. Известно, что группа в составе сотрудников Госпогранслужбы и следователей Национальной полиции обнаружила у жителя Могилев-Подольского большое количество табачных изделий с акцизными и без акцизных марок Украины и Беларуси.

Фото: ГПСУ

Отмечается, что в ходе обыска у фигуранта обнаружили 12 тысяч пачек табачных изделий. В настоящее время правоохранители проводят следственные действия для установления всех обстоятельств преступления, а также причастных к делу лиц.

Читайте также, на территории Украины был ликвидирован канал ввоза контрафактных табачных изделий, который приносил миллионные прибыли владельцам. Сигареты были закуплены нелегально у предприятий, выступавших посредниками, после чего отправлялись на хранение на склады в Ивано-Франковской области.

Кроме того, сотрудники пограничной службы Луцкого отряда на территории пункта пропуска Яготын обнаружили контрабандные сигареты, которые перевозили в катушках для кабелей. Все сигареты без акцизных марок, которые пытались вывезти из территории Украины, были изъяты пограничниками и таможенниками.

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