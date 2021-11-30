В Азербайджане во время тренировочных полетов на аэродроме Гарахейбат в Хызынском районе разбился военный вертолет. По предварительным данным, погибли 14 человек, двое ранены. Об этом сообщает Госпогранслужба Азербайджана.

Авария произошла около 10:40 во вторник, 30 ноября, на месте сейчас находится руководство силовых ведомств. Пресс-служба ГПС опубликовала список погибших и раненых.

Ранее азербайджанские СМИ распространили информацию о крушении военного вертолета Госпогранслужбы Азербайджана на авиаполигоне Гараэйбат на территории Хызинского района вблизи Баку при выполнении учебных полетов.

Напомним, что в ноябре между Арменией и Азербайджаном снова начались вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе. Впоследствии страны объявили перемирие.