В Азербайджане при крушении вертолета погибли 14 человек [ Редактировать ]
Источник: Министерство обороны Азербайджана
В Азербайджане во время тренировочных полетов на аэродроме Гарахейбат в Хызынском районе разбился военный вертолет. По предварительным данным, погибли 14 человек, двое ранены. Об этом сообщает Госпогранслужба Азербайджана.
Авария произошла около 10:40 во вторник, 30 ноября, на месте сейчас находится руководство силовых ведомств. Пресс-служба ГПС опубликовала список погибших и раненых.
Ранее азербайджанские СМИ распространили информацию о крушении военного вертолета Госпогранслужбы Азербайджана на авиаполигоне Гараэйбат на территории Хызинского района вблизи Баку при выполнении учебных полетов.
Напомним, что в ноябре между Арменией и Азербайджаном снова начались вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе. Впоследствии страны объявили перемирие.
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