В среду, 1 декабря, в Киеве вместе с первым днем зимы похолодает. Утром жителей города ждут дождь и снег.

Ночью температура опустится до -2°.

Днем ожидается лишь +2°.

Погода будет облачной.

Ветер в Киеве будет нестабильном и довольно сильным. В течение дня он несколько раз изменит свое направление, а скорость его составит 3,8 - 6,1 м/с.

Погода в Украине 1 декабря:

Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +2°, днем +3°, мокрый снег.

В Луцке - небольшая облачность, ночью 0°, днем +2°, мокрый снег.

В Ривне в среду ожидается пасмурная погода, ночью -1°, днем +2°, мокрый снег.

В Тернополе 1 декабря ночью будет 0°, днем +2°, небольшая облачность, снег с дождем.

В Хмельницком завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -2°, днем +2°, мокрый снег.

В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +6°, небольшой дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +4°...+7°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черновцах в среду - пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +6°.

В Виннице будет -1°...+2°, небольшая облачность, снег с дождем.

В Житомире в среду будет ночью 0°, днем +3°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +5°, снег с дождем.

В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +4°, небольшая облачность, мокрый снег.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -2°...+2°, мокрый снег.

В Одессе 1 декабря - небольшая облачность, температура ночью +2°, днем +8°.

В Херсоне в среду ночью -1°, днем +6°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +7°.

В Запорожье температура ночью -2°, днем +4°, небольшая облачность.

В Сумах температура воздуха составит -4°...+1°, небольшая облачность, снег.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -3°, днем +1°, снег.

В Днепре завтра температура ночью будет -2°, днем +3°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.

В Симферополе в среду будет небольшая облачность, -1°...+5°, сильный дождь.

В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью 0°, днем +3°.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -1°, днем +3°.

Ранее мы писали о том, что в Украину идет снежный шторм.

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