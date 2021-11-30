Прогноз на 1 декабря: в первый день зимы в Киеве пойдет снег [ Редактировать ]
Погода / Фото: Pixabay
В среду, 1 декабря, в Киеве вместе с первым днем зимы похолодает. Утром жителей города ждут дождь и снег.
- Ночью температура опустится до -2°.
- Днем ожидается лишь +2°.
- Погода будет облачной.
- Ветер в Киеве будет нестабильном и довольно сильным. В течение дня он несколько раз изменит свое направление, а скорость его составит 3,8 - 6,1 м/с.
Погода в Украине 1 декабря:
- Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +2°, днем +3°, мокрый снег.
- В Луцке - небольшая облачность, ночью 0°, днем +2°, мокрый снег.
- В Ривне в среду ожидается пасмурная погода, ночью -1°, днем +2°, мокрый снег.
- В Тернополе 1 декабря ночью будет 0°, днем +2°, небольшая облачность, снег с дождем.
- В Хмельницком завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -2°, днем +2°, мокрый снег.
- В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +6°, небольшой дождь.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +4°...+7°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Черновцах в среду - пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +6°.
- В Виннице будет -1°...+2°, небольшая облачность, снег с дождем.
- В Житомире в среду будет ночью 0°, днем +3°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.
- В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +5°, снег с дождем.
- В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +4°, небольшая облачность, мокрый снег.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -2°...+2°, мокрый снег.
- В Одессе 1 декабря - небольшая облачность, температура ночью +2°, днем +8°.
- В Херсоне в среду ночью -1°, днем +6°, небольшая облачность.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +7°.
- В Запорожье температура ночью -2°, днем +4°, небольшая облачность.
- В Сумах температура воздуха составит -4°...+1°, небольшая облачность, снег.
- В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -3°, днем +1°, снег.
- В Днепре завтра температура ночью будет -2°, днем +3°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.
- В Симферополе в среду будет небольшая облачность, -1°...+5°, сильный дождь.
- В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью 0°, днем +3°.
- В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -1°, днем +3°.
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