Россия наращивает количество своих военных на границе с Украиной. На этот раз армию России будут стягивать ближе к Украине.

Как сообщает "Интерфакс", к учениям привлечены свыше 10 тысяч российских военных.

"Более 10 тыс. военнослужащих ЮВО в составе подразделений совершили марши на общевойсковые полигоны. Боевое сглаживание отделений, расчетов и экипажей организовано в составе первого учебного модуля более чем на 30 общевойсковых полигонах", - говорится в сообщении.



Для размещения военных на полигонах разместили автономные полевые лагеря АПЛ-500.

Отмечается, что учения пройдут на Юге России.

В начале ноября влиятельное издание Politico сообщило, со ссылкой на спутниковые снимки американских военных, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Параллельно Москву посетил директор ЦРУ Уильям Бернс. По данным CNN, президент США Джо Байден отправил его в Россию, чтобы предупредить Кремль от вторжения в Украину.

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