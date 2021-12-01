Россия начала зимние учения: к границам Украины стянули еще больше военных [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
Россия наращивает количество своих военных на границе с Украиной. На этот раз армию России будут стягивать ближе к Украине.
Как сообщает "Интерфакс", к учениям привлечены свыше 10 тысяч российских военных.
"Более 10 тыс. военнослужащих ЮВО в составе подразделений совершили марши на общевойсковые полигоны. Боевое сглаживание отделений, расчетов и экипажей организовано в составе первого учебного модуля более чем на 30 общевойсковых полигонах", - говорится в сообщении.
Для размещения военных на полигонах разместили автономные полевые лагеря АПЛ-500.
Отмечается, что учения пройдут на Юге России.
В начале ноября влиятельное издание Politico сообщило, со ссылкой на спутниковые снимки американских военных, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
Параллельно Москву посетил директор ЦРУ Уильям Бернс. По данным CNN, президент США Джо Байден отправил его в Россию, чтобы предупредить Кремль от вторжения в Украину.
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