Россия обвинила НАТО в переброске войск к границам страны [ Редактировать ]
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров обвинил НАТО в переброске войск к границе страны. Западные страны якобы провоцируют Украину на антироссийские действия.
"Ближе к нашим границам перебрасываются значительные подразделения и боевая техника стран НАТО, включая американскую и британскую. В самой Украине на линии соприкосновения на Донбассе аккумулируется все больше сил и средств при поддержке возрастающего числа западных инструкторов", - сказал он.
В начале ноября влиятельное издание Politico сообщило, со ссылкой на спутниковые снимки американских военных, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
Параллельно Москву посетил директор ЦРУ Уильям Бернс. По данным CNN, президент США Джо Байден отправил его в Россию, чтобы предупредить Кремль от вторжения в Украину.
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При этом он не уточнил, о каких последствиях идет речь
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