По состоянию на среду, 1 декабря, в "красной" зоне карантина находится 19 регионов Украины. В "желтой" - четыре, а в "оранжевой" - только две. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

"Красная" зона

Херсонская,

Одесская,

Запорожская,

Донецкая,

Днепропетровская,

Сумская,

Николаевская,

Ривненская,

Житомирская,

Ивано-Франковская,

Киевская,

Луганская,

Хмельницкая,

Черниговская,

Львовская.,

Волынская

Черкасская,

Винницкая,

Киев.

"Оранжевая" зона

Полтавская,

Закарпатская.

"Желтая" зона

Тернопольскую,

Кировоградскую,

Черновицкую,

Харьковскую.

Читайте также, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в настоящее время в стране нету дефицита препаратов для иммунизации от COVID-19. В стране наблюдается недостаточный уровень вакцинации от коронавирусной инфекции в связи с тем, что эти показатели зависят не только от государства, но и от людей.

Кроме того, в Национальной академии наук Украины заявили о том, что реальная смертность от коронавируса в Украине более чем вдвое выше официальных показателей. Летальность от коронавируса в последнее врем осталась близка к 3%.

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