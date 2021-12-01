Карантинное зонирование в Украине обновили [ Редактировать ]
По состоянию на среду, 1 декабря, в "красной" зоне карантина находится 19 регионов Украины. В "желтой" - четыре, а в "оранжевой" - только две. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
"Красная" зона
- Херсонская,
- Одесская,
- Запорожская,
- Донецкая,
- Днепропетровская,
- Сумская,
- Николаевская,
- Ривненская,
- Житомирская,
- Ивано-Франковская,
- Киевская,
- Луганская,
- Хмельницкая,
- Черниговская,
- Львовская.,
- Волынская
- Черкасская,
- Винницкая,
- Киев.
"Оранжевая" зона
- Полтавская,
- Закарпатская.
"Желтая" зона
- Тернопольскую,
- Кировоградскую,
- Черновицкую,
- Харьковскую.
Читайте также, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в настоящее время в стране нету дефицита препаратов для иммунизации от COVID-19. В стране наблюдается недостаточный уровень вакцинации от коронавирусной инфекции в связи с тем, что эти показатели зависят не только от государства, но и от людей.
Кроме того, в Национальной академии наук Украины заявили о том, что реальная смертность от коронавируса в Украине более чем вдвое выше официальных показателей. Летальность от коронавируса в последнее врем осталась близка к 3%.
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