За сутки 30 ноября в Украине зафиксировали 11 960 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них детей – 1 088, медработников – 207. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

233 471 человек был вакцинирован против COVID-19:

первую дозу получили 76 979 человек,

полностью иммунизированы – 156 492 человека.

За минувшие сутки:

госпитализировали – 3 629 человек;

летальных исходов – 557;

поправились – 26 160 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболели – 3 450 341 человек;

выздоровели – 2 972 192 человека;

летальных исходов – 86 532;

проведено ПЦР-тестирований – 1 5917 165.

С начала вакцинальной кампании привито 13 468 635 человек, из них получили первую дозу – 13 468 633 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 11 279 127 человек. В общей сложности проведено 24 747 760 прививок.

Читайте также, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в настоящее время в стране нету дефицита препаратов для иммунизации от COVID-19. В стране наблюдается недостаточный уровень вакцинации от коронавирусной инфекции в связи с тем, что эти показатели зависят не только от государства, но и от людей.

Кроме того, в Национальной академии наук Украины заявили о том, что реальная смертность от коронавируса в Украине более чем вдвое выше официальных показателей. Летальность от коронавируса в последнее врем осталась близка к 3%.

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