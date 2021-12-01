В 2021 году украинцы больше всего украинцы больше всего смотрели на YouTube интервью известных людей, а также телешоу, сериалы и развлекательный контент. Лидером по количеству просмотров стало расследование российского оппозиционера Алексея Навального о дворце, якобы принадлежащем Владимиру Путину. Об этом говорится в релизе YouTube.

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