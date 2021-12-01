ТОП-20 самых популярных видео на YouTube в Украине в 2021 году [ Редактировать ]
Источник: YouTube
В 2021 году украинцы больше всего украинцы больше всего смотрели на YouTube интервью известных людей, а также телешоу, сериалы и развлекательный контент. Лидером по количеству просмотров стало расследование российского оппозиционера Алексея Навального о дворце, якобы принадлежащем Владимиру Путину. Об этом говорится в релизе YouTube.
ТОП-10 самых популярных видео в Украине:
- Дворец для Путина. История самой большой взятки
- Антон Лапенко х Александр Гудков / Что было дальше?
- Ивангай - где он пропадал / вДудь
- Сериал "Папик" - 1 серия, 2 сезон
- Влад А4 Стал Призраком на 24 Часа!
- Холостяк 11 - Выпуск 1
- Morgenshtern. Фото члена, в лужайке мочи, остановка сердца, Дудь, Путин, Зеленский / В гостях у Гордона
- Зона комфорта. Все серии / Сериал
- Майнкрафт ЕвгенБро - Ты не МОГ! Ма Я СМОГ!
- Шоу "Маска" / Выпуск 1, сезон 1
ТОП-10 самых популярных клипов в Украине:
- LOBODA - "Родной"
- Султан Лагучев - "Горький вкус"
- Minelli - Rampampam
- Morgenshtern - "Дуло"
- NK / Настя Каменских - "Красное вино"
- Тина Кароль - "Скандал"
- Max Barskih & Zivert - Bestseller
- Artik & Asti - "Истеричка"
- Супер Жорик - "Чао! Чао!"
- Wellboy - "Гуси"
О самых популярных видео в 2020 году можно почитать тут.
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