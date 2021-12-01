Хулигану грозит от 3 до 7 лет тюрьмы Источник: Национальная полиция Украины

В Запорожье посетитель продуктового магазина, устроил драку, а потом расстрелял из пистолета его владельца. Об этом сообщает ГУНП в Запорожской области.

Конфликт между клиентом и владельцем магазина возник вечером 29 ноября. Около 18:30 в помещение продовольственного магазина на улице "40 лет Победы" зашел посетитель без защитной маски. На просьбу хозяина соблюдать правила клиент ответил резким отказом. Спор перерос в драку, и буйный покупатель отступил.

Через 15 минут он вернулся с пистолетом в руках, выстрелил в лицо предпринимателю, а потом сбежал. 47-летнего пострадавшего доставили в больницу с пулевым ранением.

Стрелка разыскали по горячим следам, им оказался местный житель 1972 года рождения, у которого было разрешение на травматический пистолет. Полицейским он рассказал, что был пьян, о чем сообщили и свидетели.

Оружие у стрелка изъяли, ему сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 296 УКУ (Хулиганство). Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет тюрьмы.

Напомним, что недавно в Мариуполе мужчина с топором разнес супермаркет из-за маски.