"Канада готова работать с Украиной над сдерживанием России" - Кулеба [ Редактировать ]
Министры иностранных дел Украины и Канады Дмитрий Кулеба и Мелани Жоли на полях заседания Североатлантического совета НАТО в Риге договорились об укреплении особого партнерства двух стран. Об этом сообщает МИД Украины.
Они обсудили конкретные шаги в рамках комплексного пакета сдерживания России от дальнейших агрессивных действий.
Если в России будут видеть, что Запад серьезно относится к нынешней ситуации и готов к решительным действиям, они дважды подумают перед тем, как прибегать к любым военным авантюрам.
Кулеба поблагодарил канадскую сторону за готовность работать вместе с Украиной над сдерживанием России.
Министр также выразил особую благодарность Канаде за твердую и непреклонную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины конкретными действиями, в частности, многолетнее участие в операции UNIFIER, которая эффективно усиливает Вооруженные силы Украины.
Отмечается, что руководители внешнеполитических ведомств двух стран обсудили дальнейшее сотрудничество в области безопасности и обороны, а также скоординировали общую позицию до следующего этапа проведения переговоров с Ираном относительно привлечения к ответственности виновных по делу сбитого самолета PS752.
Министры договорились и далее сохранять единство Международной группы по координации помощи жертвам рейса PS752 в борьбе за установление справедливости для жертв трагедии и их родных.
В начале ноября влиятельное издание Politico сообщило, со ссылкой на спутниковые снимки американских военных, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
Параллельно Москву посетил директор ЦРУ Уильям Бернс. По данным CNN, президент США Джо Байден отправил его в Россию, чтобы предупредить Кремль от вторжения в Украину.
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