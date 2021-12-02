Украинцев предупредили о мощном снегопаде [ Редактировать ]
Источник: Pixabay
В пятницу, 3 декабря, жителей Киева и области ожидает снегопад. Мощная снежная буря накроет и соседние города в центральной части Украины.
По данным синоптиков, в этот день с северо-запада в центральную Украину придет "снежная" туча, которая накроет территорию от Гомеля до Винницы.
Жители Киевской области увидят снег уже к 13:00, а до столицы снегопад доберется к 14:00. Осадки продолжат падать до 19:00, а далее уйдут на юго-восток.
Несмотря на снежную бурю, температура воздуха в Киеве опустится ниже 0°C лишь после 16:00. По данным радара, сильных морозов не будет и вечером.
Ранее мы писали о том, что в Украину идет снежный шторм.
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