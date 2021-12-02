Голлівудський актор Алек Болдвін дав перше інтерв'ю після трагедії з пострілом [ Редактировать ]
На гачок не натискав. Голлівудський актор Алек Болдвін дав перше інтерв'ю після трагедії на знімальному майданчику стрічки "Іржа", де загинула українська операторка Галина Гатчинс. Запевнив: того дня стріляв не він. Мовляв, ніколи б не скерував на колег пістолета, а тим паче не натиснув би на спусковий гачок. І додав: бойових патронів на місці фільмування бути не мало. Резонансний інцидент, нагадаю, стався 21 жовтня на ранчо у штаті Нью-Мексико.
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Алек Болдуїн дав перше інтерв'ю після трагедії на знімальному майданчику стрічки "Іржа", де загинула українська операторка Галина Гатчинс.
Його подала помічниця сценариста фільму Мемі Мітчелл, на зйомках якого актор убив українську операторку Галину Гатчинз.
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Запевнив: того дня стріляв не він. Мовляв, ніколи б не направив на колег пістолета, тим більше не натиснув би на спусковий гачок.
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