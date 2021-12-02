США ввели санкции в отношении 20 человек (в том числе сына Александра Лукашенко), 12 организаций и трех белорусских самолетов из-за миграционного кризиса, возникшего на границе Беларуси и стран ЕС. Об этом сообщатся на сайте Министерства финансов США.

В санкционный список США попали:

второй сын президента Беларуси Дмитрий Лукашенко, председатель центрального совета Президентского спортивного клуба и член Национального олимпийского комитета Беларуси;

начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Андрей Паршин;

муж пресс-секретаря МВД Беларуси Ольги Чемодановой Денис Чемоданов;

замминистра внутренних дел Дмитрий Корзюк;

глава Государственного пограничного комитета Анатолий Лапо;

первый заместитель Госпогранкомитета Игорь Буткевич;

заместители главы Госпогранкомитета Сергей Новиков и Игорь Печень;

экс-председатель Федерации хоккея Беларуси, член Совета республики Национального собрания Дмитрий Басков.

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Под санкции также попали 12 компаний:

"Белорусская калийная компания";

"Трансавиаэкспорт";

"Славкалий";

"Белтехэкспорт";

ОАО "Агат - электромеханический завод";

ООО "Агророзквит";

ОАО "140 ремонтный завод";

"Кидма тек";

ООО "ГардСервис";

ОАО "Пеленг";

государственное предприятие "Центркурорт";

Президентский спортивный клуб;

три белорусских самолета.

Власти Евросоюза объявили о введении санкций против 11 организаций и 17 физических лиц, в том числе против белорусской авиакомпании "Белавиа" и сирийской Сham Wings, а также судей и сотрудников пограничной службы и МИД Беларуси. К санкциям США и ЕС также присоединились Великобритания и Канада.

В совместном заявлении Лондон, Вашингтон, Брюссель и Оттава потребовали, чтобы "режим Лукашенко немедленно и полностью прекратил организацию незаконной миграции через границу с Евросоюзом". И призвали освободить почти 900 политических заключенных.

Напомним, что глава украинского МИД Дмитрий Кулеба назвал Лукашенко диктатором, который "сжег мосты" в отношениях с Украиной.