США и Евросоюз ввели новые санкции против Беларуси [ Редактировать ]
Источник: Коммерсантъ
США ввели санкции в отношении 20 человек (в том числе сына Александра Лукашенко), 12 организаций и трех белорусских самолетов из-за миграционного кризиса, возникшего на границе Беларуси и стран ЕС. Об этом сообщатся на сайте Министерства финансов США.
В санкционный список США попали:
- второй сын президента Беларуси Дмитрий Лукашенко, председатель центрального совета Президентского спортивного клуба и член Национального олимпийского комитета Беларуси;
- начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Андрей Паршин;
- муж пресс-секретаря МВД Беларуси Ольги Чемодановой Денис Чемоданов;
- замминистра внутренних дел Дмитрий Корзюк;
- глава Государственного пограничного комитета Анатолий Лапо;
- первый заместитель Госпогранкомитета Игорь Буткевич;
- заместители главы Госпогранкомитета Сергей Новиков и Игорь Печень;
- экс-председатель Федерации хоккея Беларуси, член Совета республики Национального собрания Дмитрий Басков.
Под санкции также попали 12 компаний:
- "Белорусская калийная компания";
- "Трансавиаэкспорт";
- "Славкалий";
- "Белтехэкспорт";
- ОАО "Агат - электромеханический завод";
- ООО "Агророзквит";
- ОАО "140 ремонтный завод";
- "Кидма тек";
- ООО "ГардСервис";
- ОАО "Пеленг";
- государственное предприятие "Центркурорт";
- Президентский спортивный клуб;
- три белорусских самолета.
Власти Евросоюза объявили о введении санкций против 11 организаций и 17 физических лиц, в том числе против белорусской авиакомпании "Белавиа" и сирийской Сham Wings, а также судей и сотрудников пограничной службы и МИД Беларуси. К санкциям США и ЕС также присоединились Великобритания и Канада.
В совместном заявлении Лондон, Вашингтон, Брюссель и Оттава потребовали, чтобы "режим Лукашенко немедленно и полностью прекратил организацию незаконной миграции через границу с Евросоюзом". И призвали освободить почти 900 политических заключенных.
Напомним, что глава украинского МИД Дмитрий Кулеба назвал Лукашенко диктатором, который "сжег мосты" в отношениях с Украиной.
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