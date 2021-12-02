Россия отреагировала на угрозы санкциями со стороны США, которые ранее они планировали не вводить. По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова "все бывает впервые".

Как отметил глава МИД России, Кремль сразу отреагирует, если США введут "адские санкции" из-за Украины.

По его словам, США якобы и раньше угрожали ограничениями, которые они "планировали бы не вводить".

"Наши западные коллеги просто совершенно утратили культуру диалога, дипломатических переговоров, достижения консенсуса, способность креативно искать баланс интересов", - заявил Лавров.

В начале ноября влиятельное издание Politico сообщило, со ссылкой на спутниковые снимки американских военных, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Параллельно Москву посетил директор ЦРУ Уильям Бернс. По данным CNN, президент США Джо Байден отправил его в Россию, чтобы предупредить Кремль от вторжения в Украину.