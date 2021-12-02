"Я собирался поговорить с ангелами": Сталлоне рассказал, как его едва не убил Дольф Лундгрен

Дольф Лундгрен был чемпионом Швеции и капитаном национальной сборной по карате, а в 1980-м победил на открытом чемпионате Великобритании. На съемках "Рокки-4" в 1985 году, где мускулистый швед сыграл советского боксера Ивана Драго, он едва не отправил на тот свет Сталлоне, который попросил его бить по-настоящему