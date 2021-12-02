Названы самые популярные актеры 2021 года [ Редактировать ]
Источник: EPA-EFE
Киносайт Internet Movie Database (IMDb) опубликовал список самых популярных актеров и актрис в 2021 году. Рейтинг составлен на основе количества просмотров профилей артистов на портале.
Рейтинг возглавила Элизабет Олсен, снявшаяся в популярном сериале "ВандаВижен" по вселенной Marvel. На втором месте - звезда сериала "Бриджертоны" Реге-Жан Пейдж. Замыкает тройку лидеров Флоренс Пью, сыгравшая в фильме Marvel "Черная вдова" роль шпионки Елены Беловой.
ТОП-10 самых популярных актеров по версии IMDb:
- Элизабет Олсен ("ВандаВижен", 2021);
- Реге-Жан Пейдж ("Бриджертоны", 2020);
- Флоренс Пью ("Черная вдова", 2021);
- Ана де Армас ("Не время умирать", 2021);
- Ивонн Страховски ("Рассказ служанки", 2017);
- Аня Тейлор-Джой ("Ход королевы", 2020),
- Александра Даддарио ("Почему женщины убивают", 2019);
- Джоди Комер ("Убивая Еву", 2018);
- Бен Барнс ("Тень и кость", 2021).
- Лили Джеймс ("Ребекка", 2020).
Напомним, что ранее "Подробности" опубликовали рейтинг самых богатых актеров мира по версии журнала Forbes.
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