Переговоры Байдена и Путина: в СМИ появилась возможная дата встречи [ Редактировать ]
Переговоры президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина могут состояться 7 декабря. Однако окончательная дата пока не согласована. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
По информации российских СМИ, встреча двух президентов вероятно будет проходить в формате видеосвязи.
"Их разговор (вероятно, с видео-конференц-связи) может состояться уже в начале следующей недели. Обсуждается 7 декабря, но дата окончательно не согласована", - говорится в сообщении.
В начале ноября влиятельное издание Politico сообщило, со ссылкой на спутниковые снимки американских военных, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
Параллельно Москву посетил директор ЦРУ Уильям Бернс. По данным CNN, президент США Джо Байден отправил его в Россию, чтобы предупредить Кремль от вторжения в Украину.
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