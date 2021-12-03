Зима-2022 будет теплой - синоптики [ Редактировать ]
Глава отдела прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух заявила о том, что зима в Украине будет теплее обычного, а уже в феврале может быть весенняя погода. Об этом сообщают "Факты".
Декабрь может быть на 1-2 градуса теплее, чем в среднем за период 1993-2016 годов, а январь и февраль - на 2-3 градуса. Следовательно, существует высокая вероятность того, что уже в феврале будет весенняя погода.
Так, на погоду будет влиять не только гребень Азорского антициклона, но и антициклоны, которые, вероятно, будут образовываться на Ближнем Востоке и Балканах.
Нынешней зимой у нас вполне возможен дефицит осадков. Учтите, что и осенью их выпало недостаточно.
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