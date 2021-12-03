В столице в Святошинском районе конфликт между двумя мужчинами относительно качества ремонта закончился стрельбой. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Киеве.

Согласно данным правоохранителей, инцидент произошел на проспекте Леся Курбаса. В ходе словесной перепалки началась драка, после которой недовольный хозяин вытащил оружие и сделал несколько выстрелов в сторону оппонента.

Отмечается, что травмированный 24-летний киевлянин был госпитализирован в медучреждение, где ему оказали помощь, после чего отправили домой. Известно, что злоумышленник был задержан и у него изъяли вещественное доказательство в виде пистолета под патрон Флобера. В настоящее время ему грозит наказание в виде лишения свободы, сроком до 7 лет.

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Кроме того, в харьковском метро экс-сотрудник налоговой полиции расстрелял студента из-за неправильно надетой маски. Согласно данным следствия, мужчина сделал студентам замечание по поводу неправильного ношения защитной маски, в ответ на что в его адрес посыпались нецензурные выражения.

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