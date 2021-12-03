В Киеве, в столичной школе №303 в Дарницком районе, учительница немецкого языка очутилась в центре скандала. Женщина заявила, что она не украинка, а русская и очень этим гордится.

Я горжусь тем, что я русская, а не украинка. 70 лет все на русском разговаривали и ничего!

Учительницу не устроило то, что ее просят говорить на государственном украинском языке. Она прокричала, что 70 лет в Украине говорили на русском.

Судя по видеоролику, ученик попросил педагога говорить на украинском языке, на что получил такие гневные реплики.

Ранее мы писали о том, что "Мисс Украина Вселенная - 2021" обвинили в незнании украинского языка.

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