"Я русская и горжусь этим": в киевской школе "вспыхнул" скандал с учительницей [ Редактировать ]
В Киеве, в столичной школе №303 в Дарницком районе, учительница немецкого языка очутилась в центре скандала. Женщина заявила, что она не украинка, а русская и очень этим гордится.
Я горжусь тем, что я русская, а не украинка. 70 лет все на русском разговаривали и ничего!
Учительницу не устроило то, что ее просят говорить на государственном украинском языке. Она прокричала, что 70 лет в Украине говорили на русском.
Судя по видеоролику, ученик попросил педагога говорить на украинском языке, на что получил такие гневные реплики.
Ранее мы писали о том, что "Мисс Украина Вселенная - 2021" обвинили в незнании украинского языка.
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