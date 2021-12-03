Телефоны 11 дипломатов США были взломаны шпионским программным обеспечением Pegasus, которое принадлежит израильской фирме NSO Group. Аккаунты злоумышленников были заблокированы. Об этом сообщает The Washington Post.

NSO Group, со своей стороны, заявила, что приостановила аккаунты клиентов, взломавших телефоны дипломатов. В то же время их имена не раскрываются.

Компания долгое время утверждала, что программное обеспечение бессильно против телефонов с американскими номерами.

Напомним, как 6 июля в результате хакерской атаки несколько часов не работали сайты Офиса президента, СБУ и МВД.

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