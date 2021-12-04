В Ивано-Франковской области предупредили о риске схождения лавин в горных районах. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Таким образом, опасность возникла из-за сильных снегопадов. 4 декабря в высокогорье Ивано-Франковской области, а 4-5 декабря в высокогорье восточной части Закарпатской области сохранится значительная снеголавинная опасность.

Отмечается, что спасатели присвоили опасности третий уровень угрозы, что означает, что людям нужно слушать все сообщения спасателей и исполнять все правила безопасности.

Читайте также, 4 декабря, в Карпатах похолодает до -15 градусов. В ГСЧС просят путешественников и местных жителей не ходить в горы, в ведомстве отметили, что в ночь на 4 декабря в Закарпатье ожидается снижение температуры до -5 -10 градусов, а в горах местами до -15 мороза.

Кроме того, в Карпатских горах идет снег, облачно. На горе Поп Иван Черногорский видимость до 40 м, температура воздуха снизилась до -3 градусов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.