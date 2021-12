В Кении автобус, в котором ехали 35 человек, упал в бурную реку при попытке проехать по затопленному мосту. Об этом сообщает новостное агентство The Star.

Таким образом, страшная трагедия унесла жизни 23 человек, еще 12 были спасены. При этом все, кто находился в транспорте являлись членами одной семьи. Они направлялись на свадьбу к паре старше 70 лет.

Three people die, eight rescued, while an unknown number of people still missing after waters swept a bus at Enziu River in Mwingi; Rescue efforts underway pic.twitter.com/krmYnnkMqa