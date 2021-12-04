Пляж, куда чуть не врезался сухогруз/ фото: polskieradio.pl

В Балтийском море польские пограничники арестовали судно, которое едва не врезалось в пляж. Об этом сообщает "Польское радио".

Сухогруз сильно отклонился от курса и не отвечал на сигналы польской береговой охраны. У капитана корабля в крови нашли 2 промилле алкоголя.

Отмечается, что судно оказалось российским и в настоящее время оно находится на рейде, его оформлением занимаются сотрудники пограничной службы Польши.

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Кроме того, российский военный корабль "Павел Державин" заметили недалеко от украинского побережья. Он находился всего в 19 милях восточнее города Черноморск Одесской области, но это за пределами территориального моря Украины.

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