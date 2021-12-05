На территории Украины по состоянию на воскресенье, 5 декабря, город Киев, а также 18 регионов находятся в "краной" зоне карантинных ограничений, при этом в столице и 7 областях ситуация с заболевеамостью COVID-19 улучшилась. Об этом сообщает Минздрав.

Таким образом, в "красной" зоне эпидопасности кроме Киева находятся Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.

Отмечается, что эпидемическая ситуаиця улучшилась в столице, а также Днепропетровской, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Одесской, Ровенской и Херсонской областях.

Читайте также, в Киевской области приняли решение ужесточить контроль за соблюдением карантинных ограничений.Решение было принято в связи с тем, что в регионе хотят уменьшить нагрузку на медицинские учреждения.

Кроме того, в Украине будут действовать новые правила карантина. Для посещения общественных заведений можно будет использовать отрицательный тест (действие 72 часа), или COVID-сертификат о выздоровлении.