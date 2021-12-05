Количество войск РФ возле Украины может резко вырасти - Резников [ Редактировать ]
Министр обороны Украины Алексей Резников не исключает, что количество войск России возле украинской границы будет расти. Об этом он сказал в эфире Эстонского телевидения.
По его мнению, общая численность российских войск у границы может вырасти до 175 тысяч.
"Если эта тенденция сохранится, их скоро будет 175 000. Сегодня мы оцениваем численность этих сил на нашей границе в 94 000 человек. Возможность такого наращивание действительно есть, но мы готовы и для нас нет никаких неожиданностей", - сказал Резников в комментарии телеканалу ERR.
Напомним, в начале ноября влиятельное издание Politico сообщило, со ссылкой на спутниковые снимки американских военных, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
Параллельно Москву посетил директор ЦРУ Уильям Бернс. По данным CNN, президент США Джо Байден отправил его в Россию, чтобы предупредить Кремль от вторжения в Украину.
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