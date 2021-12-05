В Киеве ребенок застрял на пятиметровой высоте [ Редактировать ]
Источник: Патрульная полиция Украины
В Киеве отдых в веревочном парке для семьи закончился вызовом патрульных. Ребенок запутался на большой высоте.
Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киева в Facebook.
Сегодня днем за помощью полиции обратилась мать. Женщина объяснила, что отдыхала с детьми в веревочном парке. Все было хорошо, пока ее 8-летний сын не застрял на высоте в сетке из веревок.
"Патрульные Илья Куракса и Евгений Мартыненко немедленно прибыли и увидели, как на высоте пяти метров застрял мальчик. Ребенка пытались снять работники канатной дороги, но у них ничего не вышло. Мальчик выглядел очень обессилено, но держался мужественно", – пишут в сообщении.
Копы поднялись по канатной лестнице к сдерживающей сетке, где застрял мальчик, распутали его и сняли, после чего передали семье. Мать от медицинской помощи отказалась.
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