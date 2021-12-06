По состоянию на утро, 6 декабря в Украине расширилась "желтая" зона адаптивного карантина. В то же время "оранжевая" сократилась до одной.

"Желтая" зона

Сегодня в нее вошла Закарпатская область, таким образом, список выглядит так:

Тернопольская область,

Кировоградская область,

Черновицкая область,

Харьковская область,

Закарпатская область.

"Оранжевая" зона

Еще вчера она охватывала два региона, а уже сегодня имеет только один:

Полтавская область.

"Красная" зона

Она до сих пор охватывает 19 регионов:

Киев,

Винницкая область,

Волынская область,

Днепропетровская область,

Донецкая область,

Житомирская область,

Запорожская область,

Ивано-Франковская область,

Киевская область,

Луганская область,

Львовская область,

Николаевская область,

Одесская область,

Ривненская область,

Сумская область,

Херсонская область,

Хмельницкая область,

Черкасская область,

Черниговская область.

Однако стоит отметить, что эпидемиологические показатели стабилизировались в г. Киеве, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Одесской, Ровенской и Херсонской областях. Но решение по их выходу из "красного" уровня должна принимать Госкомиссия по ТЭБ и ЧС.

Читайте также, в Киевской области приняли решение ужесточить контроль за соблюдением карантинных ограничений. Решение было принято в связи с тем, что в регионе хотят уменьшить нагрузку на медицинские учреждения.

Кроме того, в Украине будут действовать новые правила карантина. Для посещения общественных заведений можно будет использовать отрицательный тест (действие 72 часа), или COVID-сертификат о выздоровлении.

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