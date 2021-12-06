В Украине обновили карантинные зоны [ Редактировать ]
По состоянию на утро, 6 декабря в Украине расширилась "желтая" зона адаптивного карантина. В то же время "оранжевая" сократилась до одной.
"Желтая" зона
Сегодня в нее вошла Закарпатская область, таким образом, список выглядит так:
- Тернопольская область,
- Кировоградская область,
- Черновицкая область,
- Харьковская область,
- Закарпатская область.
"Оранжевая" зона
Еще вчера она охватывала два региона, а уже сегодня имеет только один:
Полтавская область.
"Красная" зона
Она до сих пор охватывает 19 регионов:
- Киев,
- Винницкая область,
- Волынская область,
- Днепропетровская область,
- Донецкая область,
- Житомирская область,
- Запорожская область,
- Ивано-Франковская область,
- Киевская область,
- Луганская область,
- Львовская область,
- Николаевская область,
- Одесская область,
- Ривненская область,
- Сумская область,
- Херсонская область,
- Хмельницкая область,
- Черкасская область,
- Черниговская область.
Однако стоит отметить, что эпидемиологические показатели стабилизировались в г. Киеве, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Одесской, Ровенской и Херсонской областях. Но решение по их выходу из "красного" уровня должна принимать Госкомиссия по ТЭБ и ЧС.
Читайте также, в Киевской области приняли решение ужесточить контроль за соблюдением карантинных ограничений. Решение было принято в связи с тем, что в регионе хотят уменьшить нагрузку на медицинские учреждения.
Кроме того, в Украине будут действовать новые правила карантина. Для посещения общественных заведений можно будет использовать отрицательный тест (действие 72 часа), или COVID-сертификат о выздоровлении.
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В целом в список самых жестких карантинных ограничений добавлять новые регионы не собираются