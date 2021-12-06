Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден проведут переговоры по видеосвязи 7 декабря. Они, в частности, обсудят ситуацию возле границ Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Главные темы:

Украина,

"продвижение" НАТО к границам России,

инициатива президента России о гарантиях безопасности.

"Разумеется, нужно будет обсудить, каким образом реализуются те понимания, которые были достигнуты в Женеве, пробежаться, посмотреть, что реализуется в полной мере, а что требует дополнительных усилий", - заявил представитель Кремля.

Первые кадры общения Путина и Байдена появятся во вторник в районе 18:00 (московское время). Заявлений Путина по итогам переговоров с Байденом 7 декабря не планируется, будет сообщение пресс-службы Кремля.

Напомним, разведка США считает, что Россия планирует военное вторжение в Украину в начале 2022 года. К наступлению готовы 175 тыс. военных. Об этом пишет западная пресса.

Половина войск уже размещена возле границы с Украиной. Россия якобы планирует переброску ста батальонных тактических групп вместе с бронетехникой, артиллерией и другой техникой. По данным CBS, вероятность вторжения растет по мере наступления холодов.