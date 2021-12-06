В мессенджере WhatsApp сегодня появилась новая функция. А именно исчезающие сообщения в чатах. Об этом говорится в сообщении владельца компании Facebook Марка Цукерберга.

По его словам, сообщения смогут исчезать по умолчанию через сутки, 7 дней и 90 дней.

"Сегодня мы внедряем новую опцию исчезновения сообщений в WhatsApp, и вы сможете сделать так, чтобы все новые чаты исчезали по умолчанию через 24 часа, 7 дней или 90 дней. Не все сообщения должны оставаться навсегда", - написал он.

Ранее мы писали, что в работе мессенджера Telegram произошел глобальный сбой. Пользователи жалуются на некорректную работу приложения, большинство пользователей Telegram жаловались на работу приложения, соединение с сервером и получение сообщений.

Кроме того, в работе соцсети TikTok произошел глобальный сбой. Самой распространенной проблемой, с которой сталкиваются сегодня пользователи - работа приложения, на текущий момент от пользователей из США поступило более 13 тысяч жалоб. В остальных странах наблюдаются незначительные проблемы.

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