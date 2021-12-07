У Канаді на чверть скоротився видобуток кленового сиропу [ Редактировать ]
Канада розпечатала стратегічні запаси кленового сиропу. Через невдалий сезон виробництво цього продукту скоротилося на чверть, натомість попит у всьому світі зріс більш ніж на третину. Тож виник дефіцит.
З огляду на це на ринок додатково випустять близько 220 тисяч тонн, що становить майже половину надзвичайного запасу. Кленовий сироп отримують методом виварювання з соку цукрових кленів. Це копітка праця, яка залежить від погоди. Збирати сік можна лише за мінусової температури вночі і плюсової вдень.
Але цьогоріч цей період виявися дуже коротким. Кленовий сироп - один із традиційних продуктів Канади. Там цілком серйозно вважають його такою собі нафтою, а організацію Квебекських виробників сиропу іноді порівнюють з ОПЕК.
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