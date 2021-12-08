В Киеве заметили маршрутный автобус, в котором пассажиров во время движения заливало дождем из-за дыр в потолке. Видео опубликовали в Telegram-канале Типичный Киев.

Так, инцидент произошел в маршрутке № 507.

На опубликованном ролике видно, что вода буквально ручьем течет на сиденья транспорта и головы людей.

"На видео вы можете увидеть, что цены на проезд поднимают не зря. Это чудо прямо сейчас курсирует по маршруту № 507", - сообщают в сообществе.

Отметим, что стоимость проезда составляет 8 гривен.

В комментариях пользователи поражены от увиденного и пишут, что такая ситуация не только в этой маршрутке.

"Они что с ума сошли? Неужели нельзя сделать окно, ремонт которого стоит 200 грн", "Такая же ситуация и в 16 троллейбусе и 558 маршрутке", "Ну теперь за это нужно будет еще и 20 гривен платить", - пишут пользователи сети.

Читайте также, во Львовской области школьный автобус с детьми попал в аварию, столкнувшись с грузовиком. Авария произошла рано утром на отрезке трассы возле населенного пункта Бышев Червоноградского района.

Кроме того, недалеко от города Обухов, который находится в Киевской области, произошло ДТП, в ходе которого столкнулся пассажирский автобус и грузовик. В результате аварии, которая произошла в 15:00, автобус перевернулся на бок, также есть информация о пострадавших.

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