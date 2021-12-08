Президенти США та України - Джо Байден та Володимир Зеленський - проведуть телефонні перемовини завтра. Про це повідомили у Білому домі. Напередодні Байден мав розмову з президентом РФ Путіним. Обговорювали Україну. За словами радника американського лідера Джейка Салівана - Вашингтон застеріг Москву від можливого вторгнення в Україну. Байден прямо сказав Путіну - якщо Росія нападе, США та європейські союзники застосують серйозні економічні заходи. Україні нададуть додаткові оборонні потужності й підсилять союзників у НАТО на східному кордоні блоку.