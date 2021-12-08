Президенти США та України проведуть телефонні перемовини дев'ятого грудня [ Редактировать ]
Президенти США та України - Джо Байден та Володимир Зеленський - проведуть телефонні перемовини завтра. Про це повідомили у Білому домі. Напередодні Байден мав розмову з президентом РФ Путіним. Обговорювали Україну. За словами радника американського лідера Джейка Салівана - Вашингтон застеріг Москву від можливого вторгнення в Україну. Байден прямо сказав Путіну - якщо Росія нападе, США та європейські союзники застосують серйозні економічні заходи. Україні нададуть додаткові оборонні потужності й підсилять союзників у НАТО на східному кордоні блоку.
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У випадку нової агресії, США разом з союзниками по НАТО відповість оборонними заходами. Про це глава Держдепу США заявив в інтерв'ю шведському телебаченню.
Загроза російського нападу на Україну була темою номер один у цих переговорах. Лідери спілкувалися з допомогою відеозв'язку на закритій лінії. Тож уся інформація - з брифінгів та заяв на офіційних сайтах.
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден завершили свои переговоры по видеосвязи
Джо Байден проведе переговори з Путіним сьогодні по відеозв'язку. Як зазначили в Білому домі, однією з ключових тем буде Україна. Бо США занепокоєні військовою активністю Росії на кордонах.
На ній хочуть терміново обговорити відносини України та Росії на тлі можливої ескалації. Сторони поважають суверенітет України й рішуче сприятимуть миру та безпеці у Європі.