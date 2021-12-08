Устойчивый диалог и взаимодействие между США и Россией может помочь мирному урегулированию конфликта на Донбассе [ Редактировать ]
"Оппозиционная платформа - За жизнь" приветствует переговоры между президентами Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки. Считаем состоявшийся онлайн-саммит важным шагом к снятию напряженности и нормализации международной ситуации на всем Европейском континенте и вокруг Украины, в частности.
Крайне важно, что в ходе переговоров была подтверждена приверженность международного сообщества цели урегулирования конфликта на Донбассе на основе Минских соглашений.
Выражаем свое принципиальное несогласие с позицией украинской власти, которая не справилась с задачей дипломатического разрешения конфликта и выбрала роль пассивного наблюдателя. Более того, мы с тревогой отмечаем, что многие законодательные инициативы власти только усиливают напряженность и отталкивают население временно неподконтрольных территорий. Это дискриминационные языковые законы, законы о коренных народах, переходных периодах и недавние инициативы в отношении украинского гражданства.
Мы требуем от украинской власти занять конструктивную позицию. Пора прекратить разговоры о "вариантах Б", "пересмотрах" Минских договоренностей и "переходных периодах". Наконец-то нужно начать работу над имплементацией в украинское законодательство "формулы Штайнмайера", а также другими законами, предусмотренными политической частью Минских соглашений.
Украине нужен диалог и компромисс, а не провокации и ультиматумы!
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