Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия может быть причастен к "схеме" с участием фирмы-прокладки из ОАЭ импорта электроэнергии из Беларуси в Украину. Об этом говорится в журналистском расследовании "РБК-Украина".

Согласно информации, которую опубликовали журналисты, импорт электричества производится не напрямую между "Белэнерго" и "Энергоатомом", а через частные структуры – украинскую компанию "ТЕТ Груп" и арабскую Vector Energy Innovation.

В статье представлена копия контракта между украинской и арабской компаниями, в которой указано, что ежемесячная маржа, которую зарабатывает Vector Energy Innovation якобы составляет не менее 41 долл. США при закупке электроэнергии в Беларуси по 59 долл. США за МВт⋅ч и продаже украинцам по 100 долл. США за МВт⋅ч.

"Среднесуточное значения базовых цен на РДН в ноябре составило 2 915,98 грн за МВт⋅час (около $107). Таким образом, говорить о высокой марже у "ТЭТ Групп" не приходится вообще. Чего не скажешь о стабильном доходе у арабской компании. Vector Energy Innovation независимо от ситуации на рынке и объемов поставок стабильно имеет $41 на каждом МВт⋅час. При заявленном месячном объеме поставок из Беларуси на уровне 900 тыс. МВт⋅час, в карман друзьям Давида Арахамии уходит $27,5 млн 40%-я маржа буквально из воздуха", – пишут авторы материала.

Журналистам удалось установить связь подписанта контракта со стороны арабской компании Тарьяма Матара Тарьяма со скрывающимся от украинского правосудия бывшим главой скандального консорциума ЕДАПС Юрием Сидоренко. Арабский глава Vector Energy Innovation, оказалось, является также совладельцем компании-правонаследника ЕДАПС Industrial Innovation Group, интересы которой по участию в президентской программе "Государство в смартфоне" долгое время лоббировал Давид Арахамия.

"Арахамия явно лоббирует интересы Industrial Innovation Group и импорт электроэнергии из Беларуси через "прокладку". Однако это лишь небольшой проект в их бизнесе. "Арабская"компания хочет продавать технологии и иметь постоянный доход с их внедрения в рамках президентской программы "Государство в смартфоне". А диджитализация всей страны – это несоизмеримо большие деньги", – пишут авторы материала.

Напомним, импорт электроэнергии из Беларуси в Украину возобновился в начале ноября 2021 года, до того он был приостановлен по политическим мотивам.