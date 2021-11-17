Под Черниговом тетя случайно убила 4-летнюю племянницу [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В Черниговской области на автодороге погибла 4-летняя девочка, которую на велосипеде везли домой из детского садика. Об этом сообщает ГУНП в Черниговской области.
Трагедия произошла накануне. Около 17:00 в полицию позвонила жительница Ични и рассказала, что упала с велосипеда, на котором ехала с двумя детьми.
Маленькая девочка, ехавшая на багажнике, получила травмы, от которых вскоре умерла в больнице. Женщина рассказала, что они упали на неосвещенном участке дороги за пределами населенного пункта. Все обстоятельства трагедии выясняет полиция.
По данным УНИАН, 3-летнего мальчика и 4-летнюю девочку забрала на велосипеде из детсада их родная тетя.
Ранее "Подробности" сообщали о трагедии в Днепре, где отец до смерти забил 4-летнюю дочь.
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