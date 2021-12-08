Рак легких чаще всего проявляется с возрастом Источник: Unsplash

Рак легких может развиться в любой их части или дыхательных путях. Чаще всего он проявляется с возрастом. Рак может распространиться в легкие из другие части тела – это называется метастатическим раком легких.

Cancer Research UK утверждает, что рак легких на ранних стадиях развивается бессимптомно. А если они и есть, то зачастую их легко спутать с другими заболеваниями.

"Раннее обнаружение рака легких помогает его эффективно лечить", - объясняют в Cancer Research UK.

Поэтому, если вы заметили какие-либо симптомы или изменения, описанные ниже, как можно скорее обратитесь к своему терапевту.

Распространенные симптомы

Наиболее распространенные симптомы рака легких могут проявляться в кашле. Его продолжительность и изменение в худшую сторону со временем является тревожным звонком. Самым опасным является кашель, который сопровождается болью в груди.

Кашель с мокротой с кровью особенно серьезный симптом, но уже на поздних стадиях, когда рак уже во всю развился.

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"Кашель также является симптомом коронавируса. По-прежнему важно связаться с вашим лечащим врачом, если у вас появился сильный или усиливающийся кашель. Потому что ранняя диагностика рака спасает жизни", - говорится в сообщении организации.

Прочие признаки

В Cancer Research UK отмечают, что есть еще несколько признаков рака легких. Они включают в себя одышку при выполнении бытовых вещей, которые вы привыкли делать без проблем, боль в груди или плече, потерю аппетита, постоянное чувство усталости и потеря веса.

Национальная служба здравоохранения выявила некоторые менее распространенные симптомы рака легких, о которых люди могут не знать. К ним относятся изменения внешнего вида пальцев, например, они становятся более изогнутыми или их концы становятся больше. Этот признак еще известен как "симптом барабанных палочек".

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Некоторые люди могут также заметить отек лица или шеи или постоянную боль в груди или плече.

По данным Cancer Research UK, около 45 из 100 человек, у которых был диагностирован рак легких в Великобритании, были в возрасте 75 лет и старше.

Факторы риска

Есть несколько факторов, которые могут увеличить риск развития рака легких.

Курение – основная причина рака легких по всему миру. Исследования рака говорят, что 7 из 10 случаев рака легких вызваны курением.

Онкологи предупреждают, что, если вы выкуриваете более 25 сигарет в день, у вас в 25 раз больше шансов заболеть раком легких, чем у некурящих. При этом пассивное курение тоже может увеличить риск развития рака легких.

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Риск возникновения рака легких также более высок у тех, у кого есть близкий родственник (родители или брат или сестра), у которых развилось подобное заболевание.

Воздействие определенных химикатов и веществ, которые используются в различных профессиях и отраслях, также может увеличить риск развития рака легких.

Перенесенные ранее заболевания легких могут повысить риск рака легких. Эти риски обычно выше у курильщиков.

Опасность болезни

Рак легких является серьезной медицинской проблемой. В развитых странах он является наиболее часто встречающейся злокачественной опухолью и является наиболее распространенной причиной смерти от онкологической патологии.

Согласно данным международного агентства по изучению рака, ежегодно в мире регистрируется около 1 миллиона новых случаев рака легкого, и 60 % онкологических больных погибает в результате данного заболевания.

В случае, если невовремя обнаружить или повременить с лечением, от рака легких умирают 87% больных в течение 2 лет с момента установления диагноза. При использовании хирургического метода можно достичь 30%-й выживаемости больных в течение 5 лет.

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