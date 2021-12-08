В России полицейским разрешили вскрывать автомобили и не представляться [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
Депутаты российской Госдумы приняли закон, расширяющий полномочия сотрудников полиции. Об этом сообщается на сайте законособрания РФ.
В закон "О полиции" внесли поправки, на основании которых полицейским в России разрешили:
- Вскрывать автомобили, если это необходимо, чтобы спасти жизнь человека, обеспечить безопасность во время массовых беспорядков и ЧС, задержать подозреваемого или обвиняемого в преступлении, задержать пьяного правонарушителя, найти запрещенные предметы и вещи, проверить сообщение о теракте или установить обстоятельства несчастного случая.
- Оцеплять жилые дома и другие здания по решению органов исполнительной власти и в границах оцепления осуществлять личный досмотр граждан. До принятия поправок такое оцепление было возможно только для предотвращения угрозы жизни и здоровью граждан.
- Не называть свое имя, фамилию и звание в ситуации, когда существует угроза жизни и здоровью полицейского и других людей или нужно незамедлительно пресечь преступление. Полицейский может представиться "сразу после прекращения указанных обстоятельств или действий".
Закон должен утвердить Сенат РФ (верхняя палата парламента), после чего его подпишет президент. Документ вступит в силу в день официальной публикации.
Напомним, что недавно россиянам запретили разводить на дачах кур, но разрешили торговать урожаем.
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