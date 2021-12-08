Депутаты российской Госдумы приняли закон, расширяющий полномочия сотрудников полиции. Об этом сообщается на сайте законособрания РФ.

В закон "О полиции" внесли поправки, на основании которых полицейским в России разрешили:

Вскрывать автомобили, если это необходимо, чтобы спасти жизнь человека, обеспечить безопасность во время массовых беспорядков и ЧС, задержать подозреваемого или обвиняемого в преступлении, задержать пьяного правонарушителя, найти запрещенные предметы и вещи, проверить сообщение о теракте или установить обстоятельства несчастного случая.

Оцеплять жилые дома и другие здания по решению органов исполнительной власти и в границах оцепления осуществлять личный досмотр граждан. До принятия поправок такое оцепление было возможно только для предотвращения угрозы жизни и здоровью граждан.

Не называть свое имя, фамилию и звание в ситуации, когда существует угроза жизни и здоровью полицейского и других людей или нужно незамедлительно пресечь преступление. Полицейский может представиться "сразу после прекращения указанных обстоятельств или действий".

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Закон должен утвердить Сенат РФ (верхняя палата парламента), после чего его подпишет президент. Документ вступит в силу в день официальной публикации.

Напомним, что недавно россиянам запретили разводить на дачах кур, но разрешили торговать урожаем.