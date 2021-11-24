Госдума РФ поддержала законопроект, чтобы разрешить фермерам и сельхозкооперативам продавать собственную продукцию на своих землях. Об этом сообщается на сайте российского парламента.

Ранее торговать сельхозпродукцию российские аграрии могли только на рынках и ярмарках, либо сбывать посредникам.

В сентябре Верховный суд РФ запретил россиянам разводить на садовых и дачных участках скот, в том числе кур. За это грозит штраф в 10-20 тыс. руб. (3,6-7,2 тыс. грн).

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Заводить скот в РФ можно, только если участок относится к личному подсобному хозяйству. При этом на дачах можно заводить ульи с пчелами, если они не мешают соседям. Иными словами, гараж в яблоневом саду законен, а курятник или свинарник - нет.

На садовых землях можно поставить ульи, хоть пчелы в каком-то смысле, тоже живность. Но у них гораздо больше оснований находиться в саду, чем у тех же хрюшек или несушек.

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Напомним, что ранее россиянам запретили приводить животных на пляжи и нырять в воду.