На территории популярного туристического района Маргарет-Ривер бушуют масштабные лесные пожары. Об этом сообщает новостное издание The Guardian.

Возгорание охватило 3200 гектаров лесных насаждений в национальном парке Леувин-Натуралисте. Известно, что в Квейс-роуд призвали к эвакуации жителей. Местные власти открыли эвакуационные центры. Сообщается, что причина пожара еще не определена.

Отмечается, что в пожарной службе сообщили, пожар быстро распространился в нескольких направлениях. Жаркие, сухие и ветреные погодные условия способствуют распространению пожаров.

Читайте также, в Греции произошел масштабный пожар на горе Афон. Пламя пытаются потушить около 40 пожарных. Задействованы четыре спецсамолета с водой. Однако сильные порывы ветра затрудняют тушение, отмечается, что пламя вспыхнуло вблизи монастыря Святой Анны.

Кроме того, на юге Франции бушуют крупные лесные пожары, в настоящее время с ними борются сотни сотрудников спасательных служб. Отмечается, что впервые возгорание вспыхнуло недалеко от села Гонфарон, которое находится на расстоянии 50 километров от города Сен-Тропе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.