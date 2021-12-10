Школьница подала в суд на отца за запрет TikTok и лишилась интернета [ Редактировать ]
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В поселке Приазовское в Запорожской области школьница обратилась в суд с иском на отца. Ребенка не утраивало то, что папа запретил ей играть в телефоне, смотреть TikTok, а также снимать видео. Об этом сообщают местные СМИ.
Как объяснила истец, отец накричал на нее и наказал, потому что вместо уроков она сидела в TikTok. По данному факту правоохранители составили протокол и передали дело в суд.
На заседании мужчина подтвердил, что у него действительно произошла ссора с дочерью из-за учебы.
Мама девочки отметила, что о конфликте узнала последней, но после этого отвела "пострадавшую" к психологу.
В итоге ребенка лишили доступа в интернет, а суд закрыл дело по факту отсутствия административного преступления.
Напомним, что недавно TikTok достиг важной вехи. Сервис для обмена видео, принадлежащий китайской компании ByteDance, теперь обладает 1 миллиардом активных пользователей в месяц.
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