В поселке Приазовское в Запорожской области школьница обратилась в суд с иском на отца. Ребенка не утраивало то, что папа запретил ей играть в телефоне, смотреть TikTok, а также снимать видео. Об этом сообщают местные СМИ.

Как объяснила истец, отец накричал на нее и наказал, потому что вместо уроков она сидела в TikTok. По данному факту правоохранители составили протокол и передали дело в суд.

На заседании мужчина подтвердил, что у него действительно произошла ссора с дочерью из-за учебы.

Мама девочки отметила, что о конфликте узнала последней, но после этого отвела "пострадавшую" к психологу.

В итоге ребенка лишили доступа в интернет, а суд закрыл дело по факту отсутствия административного преступления.

Напомним, что недавно TikTok достиг важной вехи. Сервис для обмена видео, принадлежащий китайской компании ByteDance, теперь обладает 1 миллиардом активных пользователей в месяц.

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