Детективы Национального антикоррупционного бюро подозревают владелицу ООО "Научно-производственное предприятие "Рост" в даче взяток должностным лицам филиала "Центр обеспечения производства" "Укрзализныци" при закупке вагонных туалетов в 2017 году. Об этом сообщает издание "Наші гроші".

Об этом свидетельствует постановление от 19 ноября Высшего антикоррупционного суда, куда детективы обратились в рамках уголовного производства №5202100000000316.

Дело открыли по обращению народного депутата Юлии Гришиной ("Слуга народа"), возглавляющей Временную следственную парламентскую комиссию по проверке деятельности "Укрзализныци".

Следствие установило, что в 2017 году "ЦОП" трижды закупил вакуумные туалеты для пассажирских вагонов. Поставщиками выступили ООО "Научно-производственное объединение "МДС" (61,73 млн грн) и ООО "НПП "Рост" (225,09 млн грн).

По данным НАБУ, владелица "НПП "Рост" Любовь Паронова и должностные лица неоднократно предоставляли неправомерную выгоду служебным лицам "Укрзализныци" и "ЦОП" для победы в тендерах. Это позволило ее компании получить контракты на поставку туалетов по завышенным ценам - почти 1 млн грн за комплект (2 унитаза для туалетов в разных концах вагона и пневматическая система, устанавливаемая посередине вагона).

По данным Telegram-канала "Офис на Тверской", 9 декабря детективы НАБУ провели обыски у Пароновой и замдиректора Департамента материально-технического обеспечения "УЗ" Таисии Олийнык.

Детективы посетили Таисию Олийнык по делу о ценных туалетах для пассажирских вагонов. Это те, что унитазы за 300 тысяч (дороже мотоцикла) и кнопки для смыва за 7 тысяч гривен (дороже мобильных телефонов). Следователи собрали материалов как эта гражданка во времена преступного режима предшественников Зеленского лоббировала закупки у фирмы "Рост" по завышенной цене. А после того бросила работу на определенное время.

Напомним, что "Укрзализныця" перед праздниками подняла цены на билеты.