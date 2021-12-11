В Киеве утром 11 декабря умер депутат Киевсовета VIII созыва Алексей Новиков. Молодому политику было всего 38 лет.

О смерти Новикова сообщила его жена в Facebook.

"Сегодня утром от нас ушел мой любимый муж, прекрасный человек, сын, отец и товарищ, Алексей Новиков! Попрощаться с ним можно завтра 12.12.21, в Киевском колумбарии на байковом кладбище в 14:00. С собой строго запрещено нести венки, только живые цветы!", – написала жена Алексея.

В пресс-службе Киевского городского совета выразили соболезнования родным и близким, а также уточнили, что причиной смерти Новикова стал сердечный приступ.

В Киевсовете Алексей Новиков был секретарем экологической комиссии. Он активно выступал за сохранение зеленых зон Киева, был инициатором создания нескольких скверов в Днепровском районе столицы.

У Алексея остались четверо детей.

Ранее мы писали, что умер народный депутат II-IV и VI-VII созывов, экс-руководитель Киевской городской государственной администрации Владимир Бондаренко. Он был депутатом Киевсовета нескольких созывов, главой депутатской фракции "ВО "Батькивщина" в Киевсовете, а также главой КГГА.

Кроме того, умер новоизбранный мэр Конотопа Александр Луговой. Он болел коронавирусной болезнью, в мэры Конотопа он баллотировался как самовыдвиженец и набрал 37% голосов.

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