В Чехии нашли тело 21-летнего Валентина Игнатюка – украинца, который еще в июле 2021 года уехал на заработки и загадочно исчез. На нем были обнаружены следы, вероятно, избиения и удушения.

Об этом свидетельствуют данные Книги памяти умерших за границей украинцев в Facebook. Парень успел поработать всего несколько дней. Известно, что он вышел с места жительства только в шортах с рюкзаком.

В течение нескольких месяцев его разыскивала чешская полиция. Отмечается, что тело погибшего нашли в лесополосе, при нем были телефон и чешские документы.

В сообщении говорится, что погибший был найден в октябре.

Все это время его мать собирала деньги на перевозку и ждала окончания экспертиз. Сейчас у нее 34 тысяч гривен, но для перевозки тела из Чехии в Украину не хватает еще значительной суммы.

Как ранее сообщали, в польском городе Скерневице после задержания полицией скончался украинец.

Сообщается, что наш соотечественник вечером в пятницу, 3 декабря, бродил возле магазина Castorama. Он был агрессивен, и вооружен палкой. Он ударил ей женщину на автобусной остановке и угрожал другим людям.

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