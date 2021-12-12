В сети опубликовали новое видео с заместителем министра внутренних дел Украины Александром Гогилашвили, который прославился на всю страну, поскандалив с правоохранителями на блокпосту при въезде в Донецкую область.

Видеозапись общения замглавы МВД с патрульными полицейскими в Киеве опубликовала "Украинская правда". Инцидент произошел 24 ноября 2021 года.

Патрульные полицейские остановили автомобиль чиновника для проверки документов. Это разозлило замминистра, который начал оскорблять копов и спрашивать, почему они "не узнали начальство":

Узнал меня? Очень х**во, что начальство не узнаешь. Заместитель министра внутренних дел, так тебе понятно?.. Шо без проблем, шо ты прыгаешь на капот, б**? Ты шо, тупой, что ли?.. Ты совсем, о**ший, что ли?! Что с тобой, тебя что, припудрило? Ты что, дурак вообще, я не понимаю тебя? Ты вменяемый?

Александр Гогилашвили попал на работу в МВД в сентябре 2019 года - сразу заместителем главы МВД. В Министерстве он отвечает за борьбу с наркотиками и реабилитацию наркозависимых. Супруга Гогилашвили Мария Левченко является личным помощником президента Владимира Зеленского. По данным СМИ, у Гогилишвили есть российское гражданство.

Напомним, что после после обнародования скандального видео с Гогилашвили в зоне ООС министр внутренних дел Денис Монастырский пообещал дисциплинарное расследование, а сам Гогилашвили извинился в соцсети за "чрезмерную эмоциональность".

Президент Владимир Зеленский попросил главу МВД и правительство уволить Александра Гогилашвили с должности замминистра.