По состоянию на вторник, 14 декабря, в Украине снова расширилась "желтая" зона карантина, в нее перешла еще одна область. "Оранжевая" Донецкая область вошла в эту зону. Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

"Желтая" зона

г. Киев,

Днепропетровская,

Ивано-Франковская,

Кировоградская,

Луганская,

Львовская,

Полтавская,

Ривненская,

Тернопольская,

Харьковская,

Херсонская.

Черновицкая,

Донецкая области.

"Красная" зона

Винницкая,

Волынская,

Житомирская,

Запорожская,

Киевская,

Николаевская,

Сумская,

Хмельницкая,

Черкасская,

Черниговская.

Однако, с 15 декабря из этой зоны выйдут Винницкая и Хмельницкая области.

"Оранжевая" зона

Закарпатская,

Одесская.

Читайте также, в Украине усилили контроль за соблюдением карантина и отменили "красный" уровень в нескольких регионах. Запреты "желтого" уровня действуют только для тех посетителей и работников, у которых нет "желтого" (действует 30 дней), "зеленого" СOVID-сертификата (действующего 365 дней).

Кроме того, в Киевской области приняли решение ужесточить контроль за соблюдением карантинных ограничений. Решение было принято в связи с тем, что в регионе хотят уменьшить нагрузку на медицинские учреждения и снять напряжение на медицинскую систему.

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