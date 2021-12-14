"Желтых" областей в Украине снова стало больше [ Редактировать ]
По состоянию на вторник, 14 декабря, в Украине снова расширилась "желтая" зона карантина, в нее перешла еще одна область. "Оранжевая" Донецкая область вошла в эту зону. Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения.
"Желтая" зона
- г. Киев,
- Днепропетровская,
- Ивано-Франковская,
- Кировоградская,
- Луганская,
- Львовская,
- Полтавская,
- Ривненская,
- Тернопольская,
- Харьковская,
- Херсонская.
- Черновицкая,
- Донецкая области.
"Красная" зона
- Винницкая,
- Волынская,
- Житомирская,
- Запорожская,
- Киевская,
- Николаевская,
- Сумская,
- Хмельницкая,
- Черкасская,
- Черниговская.
Однако, с 15 декабря из этой зоны выйдут Винницкая и Хмельницкая области.
"Оранжевая" зона
- Закарпатская,
- Одесская.
Читайте также, в Украине усилили контроль за соблюдением карантина и отменили "красный" уровень в нескольких регионах. Запреты "желтого" уровня действуют только для тех посетителей и работников, у которых нет "желтого" (действует 30 дней), "зеленого" СOVID-сертификата (действующего 365 дней).
Кроме того, в Киевской области приняли решение ужесточить контроль за соблюдением карантинных ограничений. Решение было принято в связи с тем, что в регионе хотят уменьшить нагрузку на медицинские учреждения и снять напряжение на медицинскую систему.
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