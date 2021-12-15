Будет ли "Монобанк" судиться с Дмитрием Дубилетом? [ Редактировать ]
Бывший учредитель "Монобанка" Дмитрий Дубилет вышел из бизнеса после своего назначение в КМУ, о чем он неоднократно писал. В политике особых успехов достичь не удалось и видимо пришлось искать себя в других сферах. Сегодня Дмитрий Дубилет опубликовал в Instagram, что на базе собственной компании Fintech Farm запустили проект Leobank в Азербайджане, передает УНН.
Детали
При первом же взгляде на приложение Leobank не остается сомнений в том, что это близнец "Монобанка". Дизайн, меню и функционал максимально схожи с "Монобанком".
Как утверждает Дмитрий Дубилет, в ближайшее время проект будет внедрен в других странах, в частности в Нигерии. Дубилет собирается масштабировать свой бизнес, созданный под копирку с "Монобанка", на другие страны и создать компанию единорога в финтех сфере. Он обещает, что компания будет стоить более одного миллиарда и его сотрудники станут долларовыми миллионерами.
Урегулированы ли юридические моменты с monobank при внедрении “продукта близнеца” пока неизвестно. Схожесть своего проекта с успешно работающим monobank Дубилет не комментирует.
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