Бывший учредитель "Монобанка" Дмитрий Дубилет вышел из бизнеса после своего назначение в КМУ, о чем он неоднократно писал. В политике особых успехов достичь не удалось и видимо пришлось искать себя в других сферах. Сегодня Дмитрий Дубилет опубликовал в Instagram, что на базе собственной компании Fintech Farm запустили проект Leobank в Азербайджане, передает УНН.

Детали

При первом же взгляде на приложение Leobank не остается сомнений в том, что это близнец "Монобанка". Дизайн, меню и функционал максимально схожи с "Монобанком".

Как утверждает Дмитрий Дубилет, в ближайшее время проект будет внедрен в других странах, в частности в Нигерии. Дубилет собирается масштабировать свой бизнес, созданный под копирку с "Монобанка", на другие страны и создать компанию единорога в финтех сфере. Он обещает, что компания будет стоить более одного миллиарда и его сотрудники станут долларовыми миллионерами.

Урегулированы ли юридические моменты с monobank при внедрении “продукта близнеца” пока неизвестно. Схожесть своего проекта с успешно работающим monobank Дубилет не комментирует.